La ausencia de Ben Brereton que extiende su mal momento en el Southampton de la Premier League

Ben Brereton recibió una nueva mala noticia en la Premier League al no ser convocado para el encuentro de su equipo, Southampton, contra Leicester en la octava jornada del campeonato inglés.

El delantero chileno ha visto cómo su rol en 'los Santos' ha disminuido. Después de haber sido titular el 14 de septiembre frente al Manchester United, donde desde entonces solo ha tenido la oportunidad de estar en la banca.

Además, en su más reciente partido contra el Arsenal, el 5 de octubre, Brereton permaneció en la banca de suplentes y no teniendo la oportunidad de jugar.

Just an incredible stat I've heard off @FootballMartin_



If #SaintsFC don't win against Leicester we will set our PL record for the longest winless run (21).



And if Ben Brereton Diaz plays, it will extend his individual winless run - the longest already.



