En Estados Unidos defienden a Ben Brereton: “Eres un jugador decente en un club terrible”

Ben Brereton, el delantero chileno del Southampton, atraviesa un difícil inicio de temporada en la Premier League, con su equipo sin triunfos en siete partidos. Aunque ha sido señalado como parte del problema, medios como el The New York Times defienden su calidad y destacan que los resultados no son solo culpa suya.

El Southampton no ha logrado ganar en las primeras siete fechas, y Brereton ha enfrentado críticas por su falta de goles y asistencias. Sin embargo, el análisis de The Athletic, la sección deportiva del prestigioso medio, indica que el delantero no es el único responsable de este mal momento.

El diario subraya que Brereton es uno de los jugadores más peligrosos del equipo, y a pesar de un récord de 20 partidos sin victoria, lo consideran un activo valioso. La situación refleja que los buenos jugadores a menudo sufren en equipos con problemas. "Sus equipos no han ganado ningún partido, pero no es necesariamente su culpa"

El gol de Ben Brereton a Manchester United. En el mismísimo Old Trafford @alairelibrecl



pic.twitter.com/cnAtGdrd7X pic.twitter.com/9yYIHEorDU — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) April 24, 2024

¿Qué dijeron en Estados Unidos de Ben Brereton?

Incluso el New York Times resalta que Brereton está siendo "castigado" por ser bueno en un club que parece no encontrar el rumbo. "Brereton Díaz está siendo casi castigado por ser bueno. Si eres un futbolista mediocre en un equipo terrible, probablemente no te quedarás en ese equipo. Pero si eres un jugador decente en un club terrible, estarás ahí todas las semanas, con tu récord de victorias y derrotas a merced de la disfunción que te rodea".

El complicado presente de Ben Brereton en Inglaterra

La situación se complica aún más para Brereton, quien en el último partido contra el Arsenal no jugó ni un minuto. Su entrenador, Russell Martin, aseguró que habrá más oportunidades para que recupere su forma y rompa la mala racha.