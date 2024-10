GIGANTE de la Premier League estaría preparando una MILLONARIA oferta por Darío Osorio

Las brillantes actuaciones de Darío Osorio en el FC Midtjylland tanto en la liga danesa como en la Europa League han despertado el interés de gigantes del fútbol europeo, con el Liverpool liderando la carga con una oferta millonaria que podría cambiar el rumbo del talentoso chileno.

Osorio se ha convertido en una toda una estrella en el Midtjylland, atrayendo la atención de varios equipos europeos, incluidos Liverpool, Manchester United y Borussia Dortmund. Su desempeño destaca en cada partido.

Según el diario danés Tipsbladet, la popularidad de Osorio ha crecido notablemente en Herning, donde sus camisetas se ven en manos de hinchas de todas las edades, reflejando su impacto en el equipo.

Liverpool made a bid in the €8.75-10m range for 20-year-old RW Dario Osorio this summer, according to@Tipsbladet.



Will take much more than that soon. 🇨🇱🌟