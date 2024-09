¿Será Ben Brereton el jugador que no le respondió el teléfono a Ricardo Gareca para venir a la Selección Chilena?

Fue bastante sabrosa la conferencia de prensa del técnico de la Selección Chilena Ricardo Gareca, quien entregó la nómina para los partidos de Clasificatorias de octubre. El 'Tigre' confesó que hubo jugadores que no le contestaron el llamado a La Roja y es indudable que a la mente venga el nombre de Ben Brereton.

Mientras el entrenador de la selección hablaba sobre la no convocatoria de Arturo Vidal, transparentó una situación que no dejo a nadie ajeno, jugadores que no contestaron el teléfono. "Nosotros llegamos acá a Chile, hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, pero hubo muchachos que por ejemplo no contestaron al llamado del cuerpo técnico".

"Uno respeta esa privacidad que ellos quieren tener, entonces lo que analizamos para cada fecha de lo que creemos más conveniente para la selección, pero no tengo ningún tipo de problema en cuanto a los comentarios que puedan llegar", comenzó diciendo el DT.

📋🇨🇱 Los 26 convocados para la doble fecha eliminatoria de Octubre. #SomosLaRoja pic.twitter.com/Uky2Rx1UVr — Selección Chilena (@LaRoja) September 27, 2024

Ricardo Gareca esquivó dar a conocer los jugadores que no respondieron el teléfono

Posteriormente, fue consultado sobre qué jugadores no contestaron el llamado de la selección y el 'Tigre' no quiso entrar en detalles, pero dio algunas directrices. "No quiero profundizar en ese tema, simplemente es respetar, o sea porque los jugadores son seres humanos como todos, que tenemos nuestros problemas y muchas veces no estamos de la mejor manera".

"Me llamó la atención que no me contestaran, porque siempre la respuesta de un cuerpo técnico nuevo en una selección, nunca antes me había pasado en ese aspecto", complementó Gareca.

#EliminatoriasSudamericanas 🌎

🏆🔜 𝐏𝐑𝐎́𝐗𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎𝐒:



🇨🇱🆚🇧🇷 | Fecha 9

📆 10/10

🕘 21:00 horas

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos



🇨🇴🆚🇨🇱 | Fecha 10

📆 15/10

🕠 17:30 horas

🏟️ Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla#SomosLaRoja pic.twitter.com/NE98gRCT9r — Selección Chilena (@LaRoja) September 25, 2024

Ricardo Gareca no le cierra las puertas a los jugadores que no contestaron

De todas maneras, según el discurso de Ricardo Gareca no se lo toma a personal y el o los jugadores en cuestión no tienen las puertas cerradas, pese a su negativa. "Conté un caso en particular, pero le tocaba vivir una situación muy particular, entonces entendí eso, inclusive les vuelvo a reiterar y les vuelvo y quiero ser lo más claro posible, nadie tiene las puertas cerradas en la selección".

Lo primero que se viene a la mente, es que uno de los jugadores podría ser Ben Brereton que no fue incluido en esta nómina para las fechas clasificatorias de octubre. Precisamente porque fue el jugador más afectado en la fecha de septiembre, cuando fue sustituido al minuto 30 de partido frente a Bolivia, generando pena y frustración en el jugador.

El entrenador de la selección chilena no tiene nada personal con Brereton

Para finalizar, el entrenador entregó su parecer sobre la presencia de Brereton en La Roja, donde fue bastante enfático en señalar que: "Cómo voy a convocar un jugador que no me gusta, eso es una percepción de ustedes o suya, Yo contra esa percepción no puedo decirle nada."

El 'Tigre' finalizó la polémica señalando que: "No hay nada personal con Ben, es un jugador que me gusta y nos gusta".