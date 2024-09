Ricardo Gareca y los duelos clasificatorios ante Brasil y Colombia: "Me gustaría que la gente no pierda la fe"

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, dio a conocer este viernes la nómina de jugadores convocados para la doble fecha clasificatoria del mes de octubre y dónde la el equipo nacional enfrentará a Brasil en el Estadio Nacional y a Colombia en Barranquilla.

El adiestrador abordó algunos temas y se refirió a los compromisos venideros que se vienen para La Roja, encuentros claves para las opciones que tendrá el equipo para mantener la ilusión de llegar a una nueva cita mundialista. El DT hizo un llamado a los seguidores de la selección a mantener la fe ya que se puede revertir el mal momento en la tabla de posiciones y para eso se necesita el apoyo de todos en el Estadio Nacional.

“Brasil y Colombia son selecciones difíciles. A la única selección que no le pude ganar con mi cuerpo técnico es a Argentina, mi país. Después les hemos ganado a todas las selecciones que hemos enfrentado como cuerpo técnico. Siempre respetando a Brasil y a Colombia, son partidos difíciles y vamos a necesitar el apoyo masivo de la gente”, declaró.

“A la gente le digo que nunca deje de creer en su selección, en nosotros, en los muchachos que van a estar dentro del campo de juego. Por supuesto que estamos en deuda y por supuesto que no deben estar contentos con los resultados que se dieron, pero una cosa es no estar contentos con los resultados y otra cosa es perder la fe. Me gustaría que no pierdan la fe mientras puedan ya que uno siempre tiene que estar peleando constantemente y no perder la esperanza”, dijo.

Gareca aclaró que sí lo está pasando bien en Chile

El entrenador, además, abordó el tema de la declaración que se dio a conocer hace unos días desde una radio argentina dio a entender que no lo estaba pasando bien al mando de la selección chilena.

“Yo manifesté que me siento muy bien y cómodo en Chile, encuentro un pueblo maravilloso, una ciudad muy buena para poder vivir. Lo estoy pasando muy bien desde la comodidad y dentro del contexto de la nota me preguntaron deportivamente cómo lo estaba pasando y la respuesta fue mal porque el perder con Bolivia no estaba dentro de las posibilidades y esto no es subestimar a la selección boliviana. Nos ganó una selección que está haciendo bien las cosas y que le puede ganar a cualquiera”, indicó.

“Nosotros queríamos sumar, no lo hicimos, por lo que deportivamente no es un buen momento y que tenemos la fortaleza de revertir la situación. A veces esas declaraciones se empiezan a desvirtuar para un lado y también está la interpretación de quien consume la noticia”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Clasificatorias Sudamericanas?

Por la fecha 9 de las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, Chile tendrá que recibir a Brasil en nuestro país el próximo 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional.

En la fecha 10, nuestro combinado nacional viajará a Barranquilla para enfrentar a Colombia el 15 de octubre a las 17:30 horas de Chile.