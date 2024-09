Ricardo Gareca reconoció que con la Selección Chilena no lo está pasando bien

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, cuando llegó a nuestro país para hacerse cargo de la Roja reconoció que su misión pasaba por clasificar al Mundial del 2026, sin embargo, ese objetivo hoy se ve lejos, ya que futbolísticamente no se han notado progresos respecto del anterior adiestrador Eduardo Berizzo

En la actualidad Chile está penúltimo y sólo supera en la tabla de ubicaciones a Perú, por lo que el Tigre Gareca comienza a sumar críticas frente a los resultados que tampoco llegan.

Gareca no la pasa bien con la Selección Chilena

En una conversación con el programa "La Mesa del Fútbol de Argentina", el adiestrador reconoció que en el diario vivir está muy cómo en Santiago, "en lo personal, sí, la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas las comodidades”. Sin embargo las dificultades pasa por el plano futbolístico: “Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien".

Gareca manifestó que se está en la búsqueda de una identidad en el terreno de juego: “Es volver a encontrarse y aspirar a volver a estar en un Mundial, ya que es un proceso con dos Mundiales en que se está fuera, lo que lleva con el tiempo a replantear algunas cosas futbolísticas y quiénes son los jóvenes que pueden sumarse. Chile está en ese proceso; un proceso de ver y de encontrar cuanto antes para dar resultados”.

El Tigre plantea que lo que precisa Chile es nuevamente “encontrar una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás”, y reafirma cuál es su objetivo fundamental: "No estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No tengo ninguna intención en particular, la única intención que tengo es clasificar al Mundial", objetivo que tendrá a seis equipos de Sudamérica con pasajes directos, más uno al repechaje y sólo tres quedarán fuera, uno de estos últimos por ahora es Chile, que tiene como próximos desafíos en octubre a Brasil en Santiago y a Colombia como visitante.