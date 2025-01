El Southampton de Ben Brereton sigue en caída libre en la Premier League

El cuadro de Southampton, dónde milita el delantero chileno Ben Brereton, está teniendo una temporada para el olvido en la Premier League, certamen dónde se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo 6 puntos en 20 jornadas.

Este mal rendimiento acerca al equipo cada vez más al descenso, ya que para salir de la zona roja deben sumar cerca de 10 puntos y que los otros equipos no sumen por más de 5 jornadas.

Para Ben Brereton estas no son buenas noticias, sumando a que no está siendo considerado y en esta jornada tuvo que ver desde la banca como su equipo era goleado 5 a 0 de local frente al Brentford. Este es un pésimo inicio de año para el inglés nacionalizado chileno y es por eso que ya busca una salida para sumar más minutos este 2025.

