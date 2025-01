Un viejo conocido busca recuperar a Ben Brereton

No es novedad que en el último tiempo Ben Brereton está viviendo una mala racha en su carrera y los pocos minutos que está teniendo con su actual club, Southampton, le están pasando la cuenta en el fútbol inglés y, de paso, han mermado su participación en la Selección Chilena.

Pero la llegada del 2025 podría traer buenas noticias para el inglés nacionalizado chileno, esto porque según el medio Sky Sports, un club de la Championship, la segunda división de Inglaterra, está muy interesado en su contratación para la segunda mitad de la temporada.

El club en cuestión es el Sheffield United, que busca volver a la Premier League y cree que Ben es el hombre indicado para conseguir la misión. Actualmente se encuentran en la tercera posición de la tabla, lo que no les garantiza el ascenso directo pero sí su participación en los Play-offs para subir de división.

An interesting admission from the south coast has only smoothed United's path towards signing Ben Brereton Diaz, with the change in ownership also helping Chris Wilder's hopes of bringing the forward back to Bramall Lane



