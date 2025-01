“Estoy entusiasmado”: Las sensaciones de Ben Brereton tras su retorno a la Championship

El delantero nacional Ben Brereton Díaz fue oficializado este lunes como nuevo jugador del Sheffield United, club con el que buscará tener un renacer futbolístico tras un opaco paso por el Southampton, dónde poco jugó y terminó relegado a la suplencia e incluso fuera de la convocatoria en algunos partidos.

El jugador inglés nacionalizado chileno se mostró entusiasmado con este nuevo desafío en el fútbol de Inglaterra, reconociendo que nunca dudó en aceptar la propuesta del Sheffield United, elenco en el que ya estuvo en los primeros meses de 2024.

"Estoy absolutamente entusiasmado, es un club en el que he estado antes y realmente lo disfruté y, obviamente, conozco al personal y a los jugadores que todavía están aquí“, indicó.

“Para mí, volver fue una decisión obvia. No quería ir a un lugar desconocido, pero lo más importante es que sé cómo son el entrenador y su personal y estoy encantado de ver al equipo hacerlo tan bien esta temporada", sostuvo el chileno en relación a la actual temporada que lleva el Sheffield United y que lo tiene cerca de alcanzar el retorno a la Premier League.

Sheffield United se encuentra en la segunda posición de la Championship, a sólo un punto del líder, el Leeds, por lo que tiene buenas posibilidades de ascender a la Premier League la próxima temporada y para eso necesitan el aporte del delantero chileno para concretar su ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

"Al volver al Sheffield United esta vez sé que lo disfrutaré más que la primera vez. Los muchachos lo han hecho increíblemente bien y estoy aquí sólo para ayudar al equipo a lograr el objetivo del ascenso", declaró Brereton.

