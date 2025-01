Ben Brereton fue oficializado como nuevo jugador del Sheffield United

El delantero nacional Ben Brereton Díaz tendrá un nuevo desafío en el fútbol de Inglaterra luego que este lunes fuera oficializado como nuevo jugador del Sheffield United.

El futbolista nacionalizado chileno llega a su nuevo destino futbolístico cedido desde el Southampton, elenco recién ascendido al principal certamen del fútbol inglés y en el que no tuvo mayor participación en la primera mitad de la Premier League, siendo relegado a la suplencia y marginado de las citaciones en los últimos partidos.

United can confirm the return of popular forward Ben Brereton Diaz on loan from Premier League Southampton 🤝