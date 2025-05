“No soy de huir, pero no depende de mí”: Jorge Almirón asume el mal momento de Colo Colo tras la eliminación de Copa Chile

La campaña negativa de Colo Colo está lejos de superarse, de hecho se acrecentó aún más con la goleada que sufrió en Copa Chile con Deportes Limache y que lo dejó eliminado de este torneo, en uno de los objetivos del año del centenario que se les escapó, y que el plano internacional está en serio riesgo.

El entrenador del Cacique, Jorge Almirón, reconoció el momento adverso que viven, pero confía en sacarlo adelante: “he pasado momentos duros y por algo uno llega donde llega, estos momentos son para los equipos fuertes. Los jugadores que están el año pasado salieron campeones. Estamos dolidos y preocupados”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Almirón quiere seguir en Colo Colo, pero no depende de él

El adiestrador de los Albos fue consultado si con resultados así se podría dar su salida del club: “no depende de mí, no soy de huir, jamás dejaría sola a mi gente, pero no depende de mí. Hay que dar la cara, lo normal es buscar responsables, hay quienes huyen y se esconden, y yo no soy así”.

Jorge Almirón manifestó a su juicio que acá debe operar la fortaleza de cada uno para superar esta adversidad: “no voy a hablar de los jugadores ahora, hay que tener personalidad para salir de este momento. Vi sufrir a mis jugadores, no me gusta verlos así. Esto es individual, por más que uno quiera dar una charla, se debe llegar a la casa y buscar a la gente que te quiere y te acompaña, y mañana levantarse y pelarla, levantarse de los malos momentos y salir. Hay que vivirlo por dentro y sacar lo mejor de uno”, cerró el entrenador, que agregó que entiende el mal momento y las críticas que hay por parte de la hinchada.