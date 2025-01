Uno más a la lista: Ben Brereton suma un nuevo club interesado desde la Championship

El futuro de Ben Brereton sigue siendo una incógnita, debido a que el delantero nacional no logró convencer a su entrenador, Ivan Jurić, el cual no lo ha considerado ni siquiera para ser parte de la banca de suplentes en los últimos partidos del Southampton.

Ante esta situación, el destino de Brereton es casi seguro que se dará en la Championship de Inglaterra, debido a que cuatro equipos de la división han mostrado interés en el atacante, además de que el jugador fue visto en el estadio de uno de sus interesados.

Ben Brereton cuenta con el interés por parte del Sheffield United, el Blackburn Rovers, el Sunderland y el reciente interés por parte del West Bromwich dirigido por Tony Mowbray, quien necesita un delantero por la lesión de Josh Maja y tiene buena relación con Ben, debido a que él fue su entrenador en su temporada más goleadora.

A pesar del interés de los cuatro equipos de la Championship, al parecer uno ya está más cerca de concretar su arribo, debido a que el delantero fue visto en las gradas del estadio Bramall Lane del Sheffield United en la victoria del local ante el Norwich City.

📸 #SaintsFC attacker Ben Brereton Diaz at Bramall Lane ahead of his move. pic.twitter.com/rXqzlAFaTa