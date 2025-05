Histórico de U de Chile barrió con Lucas Assadi: “¿Jugó contra Recoleta?”

U de Chile aseguró el primer lugar de su grupo en la Copa Chile 2025 luego de igualar 1-1 frente a Recoleta en el Estadio Bicentenario de La Florida. Para este partido el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, dispuso de un equipo alternativo con gran presencia de jóvenes, puesto que guardó a los titulares con miras al duelo frente a Carabobo.

Uno de los que reapareció en la oncena estelar fue el volante Lucas Assadi, que si bien estuvo en la convocatoria frente a Estudiantes, estuvo varios partidos fuera de las nóminas de los universitarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

Críticas para Lucas Assadi tras el empate frente a Recoleta

Sin embargo, el talentoso mediocampista de U de Chile no marcó grandes diferencias, lo que le significó algunas críticas por parte de históricos del club.

Uno de ellos fue Martín “Tincho” Gálvez, quien en conversación con Redgol barrió con el diez azul. “¿Assadi jugó contra Recoleta? Ya da lata, pero no sé si los jóvenes de otras épocas habrán tenido partidos tan intrascendentes. Son los chispazos de siempre. Está la materia prima, pero le cuesta destacar y los mismos compañeros le han ido perdiendo confianza, porque hace una jugada buena y después la pierde”, dijo el exdelantero.

Menos categórico fue el exentrenador de la U, Héctor Pinto. “Uno esperaba que fuera su partido y ya me da no sé qué. Es un jugador que me gusta mucho, pero si no tiene partidos en el cuerpo, si no tiene minutos, le va a costar mucho. Es un jugador que se tiene que hacer competencia. Le va a costar tiene que jugar, de a poquito, pero no ha jugado nada. Entonces debió ser el jugador desequilibrante y no lo fue. Assadi tiene que pedirla y todas las pelotas deben pasar por él. Me preocupa”, lanzó.