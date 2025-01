¿Quién es Ander Herrera? El jugador estrella que será compañero de Palacios y Alarcón en Boca Juniors

Boca Juniors intenta recuperar el protagonismo perdido en los últimos años en el fútbol argentino y de la mano de Juan Román Riquelme intenta conformar el mejor equipo posible para intentar tener la mejor temporada 2025, dónde el cuadro xeneize disputará, además de los torneos argentinos, la fase preliminar de la Copa Libertadores y la participación en el Mundial de Clubes, donde integrará el Grupo C junto a Bayern Munich, Benfica y Auckland City.

El elenco “azul y oro” ha tenido un buen mercado de fichajes y en los últimos días han sumado a Rodrigo Battaglia, Alan Velasco, Ayrton Costa, más los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Pero sin duda el golpe que dio el cuadro de La Bombonera en el mercado de fichajes fue la incorporación del futbolista español Ander Herrera, quien llega al fútbol argentino con una carrera que tiene como anteriores pasos los clubes de Real Zaragoza, Athletic Club de Bilbao, PSG y Manchester United.

🔵🟡 Ander Herrera to Boca Juniors, confirmed and here we go! Documents signed right now between all parties as he’s leaving Athletic Club.



Boca agreed on one year contract plus one year option, Ander will travel tonight + medical tomorrow.



Herrera will play @ La Bombonera. 🇦🇷 pic.twitter.com/jwCqsl85Nh