Opaco partido de Carlos Palacios en el empate de Boca ante Tigres

Carlos Palacios y Boca Juniors no han tenido la mejor semana. El cuadro Xeneize cayó hace unos días ante su clásico rival, River Plate, en un partido que dejó muchos cuestionamientos tanto a los jugadores como al planteamiento táctico.

Las críticas fueron tantas que Fernando Gago dejó su cargo como entrenador pocas horas después del Superclásico del fútbol argentino. Este sábado fue el primer partido tras la salida de Gago, y el equipo volvió a dejar serias dudas. Uno de los principales apuntados por la crítica fue Carlos Palacios.

Tras el empate 1-1 ante Tigres, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos hacia el desempeño del plantel. Uno de los jugadores más señalados por los hinchas fue Carlos Palacios.

"Desaparecido": así calificaron muchos el partido de "La Joya" ante Tigres. A pesar de haber disputado los 90 minutos, el chileno no logró ser influyente ni gravitante para evitar el empate de su equipo.

Algunos hinchas también comentaron que sus últimas actuaciones han estado por debajo del nivel esperado, llegando incluso a considerarlo intrascendente en el esquema de Boca.

Carlos Palacios sigue como en cada partido ubicándose muy cerca de su arco buscando el balón, ahí su juego es intrascendente, hasta ahora bajo partido nuevamente del Chileno, tiene que subir, buscar el balon de la mitad para arriba, como no lo vio Hago, ni el actual entrenador.

Todo lento, no hay actitud, Belmonte, Velasco, Palacios, caminan la cancha, Zenón de wing derecho. Que es esto ? No te da ganas de verlo. De antemano ya sabés lo que va a pasar. Cualquiera corre más que Boca y tiene más actitud. Battaglia no cabecea nunca. Cuanta mediocridad.