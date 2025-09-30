La Selección Chilena ultima detalles para el amistoso contra Perú en octubre, pero una de las ausencias que sorprendió fue la de Carlos Palacios. La Joya, que vive un nuevo periodo de críticas en Boca Juniors, no apareció en la nómina de la Roja pese a su rendimiento en la Libertadores y la liga argentina.

Las especulaciones estallaron apenas se oficializó la lista, pues Palacios se reunió con Nicolás Córdova semanas atrás buscando volver al equipo. Sin embargo, la razón de su ausencia no tiene relación con indisciplinas ni roces con el cuerpo técnico interino.

⚽ Carlos Palacios y su situación física

Fue TyC Sports que apuntó a un problema muscular que le impidió ser considerado. Palacios no se recuperó a tiempo de las molestias que lo dejaron fuera del partido ante Defensa y Justicia y ahora su presencia en el choque con Newell’s Old Boys, será evaluada día a día.

El informe detalló que si logra ponerse a punto en tiempo récord, el cuerpo técnico Xeneize podría incluirlo en el once inicial en reemplazo de Alan Velasco. No obstante, los constantes altibajos físicos del exjugador de Colo Colo habrían sembrado desconfianza en el cuerpo técnico de La Roja.