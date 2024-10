Abogado y director de Azul Azul apagó el incendio con bencina por el caso Colo Colo

Universidad de Chile y Colo Colo pelean palmo a palmo por el título dentro y fuera de la cancha, pero tras la primera jornada de alegatos tras la denuncia de la U, en Quilín los coletazos no demoraron en llegar.

Esto luego de que el abogado y director de Azul Azul, Jose Ramón Correa, apagara el incendio con bencina al salir de las oficinas de la ANFP.

En la U confían en ganar la denuncia ante Colo Colo

"Fue una audiencia de contestación y prueba, ambas partes pudimos formular nuestras observaciones. La causa está en manos del Tribunal de Disciplina. Si no estuviéramos confiados, no habríamos presentado la denuncia , a raíz de la denuncia que hicieron los árbitros. Está la hipótesis de que cuando un entrenador está suspendido, no puede haber equipos electrónicos adentro. Creemos que las pruebas son contundentes", expuso el abogado en declaraciones expuestas a Radio ADN.

Por otro lado, ratificó lo que sucederá en siete días más, cuando deban volver a presentarse para culminar con la revisión de la denuncia, las réplicas de los involucrados y así determinar el veredicto que podría sacar a Colo Colo de la punta de la tabla del torneo.

"El próximo martes, ambas partes tendremos tiempo para hacer observaciones a las pruebas . Depende del Tribunal, el próximo martes vence el plazo para que se formulen observaciones a la prueba", fue otra de las ideas que planteó el también director de la concesionaria azul.

Abogado de Azul Azul cree que la U ganará en la cancha

En la misma línea, Correa fue sin afán de polemizar, pero que de igual forma sacó a relucir la buena temporada del cuadro universitario incendiando todo y cree que las instancias que pelean actualmente son válidas para aquello.

"No quiero polemizar, pero no puedo estar más en desacuerdo. Este torneo se va a ganar por una tremenda campaña en la cancha, con dos equipos que están liderando muy de lejos. Quiero ser claro. Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar. Ganar los torneos se hace cumpliendo la totalidad de las normas", aseguró, junto con descartar que esto complique al plantel. A los jugadores se les ha pedido que se enfoquen en jugar, que no se distraigan con estas discusiones", cerró el letrado.