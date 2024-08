Audax Italiano le robó un empate Unión Española en Rancagua

Audax Italiano no levanta cabeza en el Campeonato Nacional y este domingo no pudo ganar, hundiéndose más en la tabla, aunque los jugadores itálicos no se fueron tristes de Rancagua.

El Audax perdía el Clásico de Colonias frente a la Unión Española y una estocada sobre la hora los hizo rescatar un punto valioso.

Audax Italiano empató en la agonía

Las emociones llegaron todas en el segundo tiempo. Unión perdió a Diego González por expulsión a los 52 minutos de juego.

Cuando parecía que el partido se inclinaría a favor del Audax, llegó el gol de Ariel Uribe para el 1 a 0 a favor de Unión Española.

De ahí en más el equipo de Miguel Ponce aguantó a los itálicos, que en la desesperación se llenaron de tarjetas amarillas y sufrieron la expulsión de Fabián Torres por doble amonestación.

Con 10 hombres por lado el partido estuvo lejos de emparejarse, Audax Italiano no se entregó y encontró su premio a los 85 minutos cuando Lautaro Palacios anotó el definitivo 1-1.

¿Cómo quedan en la tabla Audax Italiano y Unión Española?

Unión Española quedó en séptimo lugar con 29 puntos, tomando el último boleto a la Copa Sudamericana 2025, aunque eso puede cambiar si Everton derrota a la Universidad Católica.

El Audax Italiano sale de la zona de descenso con sus 18 puntos y complica a Huachipato y Deportes Copiapó.