Gustavo Álvarez: "La U jugó con corazón"

El técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, realizó un análisis de lo hecho por su equipo en la visita a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Para el adiestrador azul, los empates para el entorno se viven como una derrota, pero aseguró que está contento con lo entregado por sus jugadores.

El duelo que terminó 2-2 entre árabes y azules fue uno de los más destacados de la jornada dominicial. Gustavo Álvarez indicó que "sabemos que empatamos, podíamos haber ganado, pero que el árbol no impida ver el bosque, la posición de la tabla, el rendimiento. Controlar el juego es parte de nuestra identidad, independientemente del resultado. Nosotros ganando, empatando o perdiendo en la cancha que juguemos, la intención es controlar el trámite del partido".

Para el técnico de los bullangueros, el vaso se ve con más de la mitad lleno "lo veo bastante a favor del equipo. Estamos en la búsqueda de la perfección, porque este es un equipo que el domingo que viene vamos a llegar a un tercio del torneo y está puntero, mayormente jugando bien. Que nos empaten es parte del trámite mismo. Considero que me ocupa, no me preocupa porque te un plantel que me hace sentir orgulloso de liderarlo y la muestra de eso es el segundo tiempo de hoy. Hoy el equipo jugó con el corazón, fue al frente".

Por último, Álvarez se refirió a que "no jugar torneo internacional no nos da una ventaja. Los rivales pueden llegar a tener más ritmo. Saque la cuenta de los partidos que ha jugado Palestino. Palestino tiene mucha jerarquía, asíque no es una ventaja", cerró el entrenador.

Con este resultado la U se mantiene en como líder exclusivo del torneo y la próxima fecha deberá enfrentar a Huachipato en Talcahuano.