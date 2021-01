Nery Veloso: El cuerpo técnico de Sierra te da una confianza tremenda

El arquero Nery Veloso, quien tuvo que entrar de emergencia en el triunfo de Palestino 3-2 ante Universidad Católica por la lesión de Federico Lanzillota, aseguró que el cuerpo técnico de José Luis Sierra ha sido clave en su regreso a la Primera División.

"Me sorprende la humildad de Carlos Villanueva, Luis Jiménez y César Cortés. Son unos caballeros y el cuerpo técnico de José Luis Sierra te da una confianza tremenda. Te dicen quién eres", confesó a Las Últimas Noticias.

El ex San Marcos de Arica añadió que "estoy feliz y agradecido de un club que volvió a creer en mí. Me radiqué en Quillón, al lado de Chillán, y ahí me mantuve entrenando solo".

"En Palestino firmé hasta el final del torneo, pero mi convicción es quedarme. Me mato entrenando y me hace feliz que mis hijos vean a su papá jugar otra vez en Primera División", cerró Veloso, quien hace cuatro años que no jugaba en la serie de honor.

Veloso, quien fuera suplente de Cristopher Toselli en el Mundial sub 20 de Canadá, seguirá siendo titular en Palestino, tras la operación de Lanzillota por un choque con Fernando Zampedri, y su próximo partido será este sábado a las 17:00 horas ante Everton en Viña del Mar.