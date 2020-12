Carlos Caszely: Colo Colo es un barco que va a la deriva

El goleador histórico de Colo Colo, Carlos Caszely, analizó al "Cacique" en la previa de su trascendental duelo ante La Serena, y culpó a la dirigencia, entre ellos, Marcelo Espina.

Caszely, en diálogo con nuestra transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa, señaló que "hace dos años cuando llega Marcelo Espina con Mario Salas, con un gran proyecto supuestamente, trajeron solo jugadores 'malos'".

"Hay un chico que entró hace poco, Luciano Arriagada, marcó un gol y no le dan oportunidades. ¿Qué pasa con las divisiones inferiores? Sin embargo a los dos centrodelanteros, Javier Parraguez y Nicolás Blandi, le dan un montón de oportunidades y no responden", añadió.

Además, el "Chino" consideró que "Colo Colo es un barco que va a la deriva, que no solo no tiene capitán, sino que no tiene timón. Dijeron que iban a potenciar la cantera y no ha pasado. Trajeron jóvenes de afuera, el argentino (Pablo Solari) y al chico de Cobreloa (Ignacio Jara) para verlos y los lanzan inmediatamente a la cancha. La otra vez no fuimos capaces de ganar con un jugador más (ante Huachipato)", cerró.

Colo Colo enfrenta a La Serena este miércoles a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Monumental.