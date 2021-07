Carlos Caszely: Hay extranjeros de "medio pelo" que vienen a quitarle el puesto a los jóvenes

Carlos Caszely, ex delantero e ídolo de Colo Colo, habló con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el momento de los "albos", la falta de un "9" en la selección chilena y aseguró que el problema pasa por los extranjeros que llegan al fútbol nacional.

"Colo Colo recuperó con Jeyson Rojas, con el chico Pizarro, con Morales, con Gutiérrez. Ha recuperado con la gente de casa", expresó en primera instancia sobre la actualidad del "Cacique".

En esa misma línea agregó que "Morales se puso las pilas porque el chico Arriagada viene pisando fuerte desde atrás. Ellos podrían a futuro ser goleadores del fútbol chileno".

"Para eso necesita un 10 creativo que te meta la pelota entre los centrales como era Valdivia, "Chamaco" Valdés, Espina (...). Esos jugadores no existen porque hay muchos extranjeros en el fútbol chileno", complementó.

El ex delantero también señaló que "no hay extranjeros como Barti, Espina, Leo Rodríguez, como Gorosito (...). Traen a cualquiera, no nos engañemos. Eso le quita la posibilidad a los jóvenes de surgir", añadió.

"¿Cuántos jugadores llamó Bielsa sin que hayan sumado minutos en Primera? Por ahí pasa un poco la cosa. Es el miedo de los técnicos a tirarlos y perder su puesto. Hay demasiados extranjeros de medio pelo que vienen a quitarle el puesto a los jóvenes", precisó.

Además agregó sobre la Roja que "creo que van a clasificar al Mundial, creo, con un poco de dificultad. Hay que ir viendo quienes son los chicos que vienen pisando fuerte para sumarse a las filas del uruguayo que está en la selección".

Finalmente, reventó a Nicolás Blandi, delantero de Colo Colo, asegurando que fracasó y también tiene culpa la persona que lo llevó al club.

"No es culpa de Blandi que lo hayan traído y de que le paguen lo que le paguen, es problema del que lo trae. Fracasó, fracasó indudablemente", sentenció.