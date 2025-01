Carlos Palacios no para de sorprender en Argentina: “Puede ser el Jude Bellingham de Boca”

Carlos Palacios sigue dando de qué hablar en Argentina. El ex Colo Colo ha tenido un inicio prometedor en Boca Juniors y su rendimiento ya le ha valido comparaciones con figuras de talla mundial. En el reciente empate 1-1 ante Unión de Santa Fe, el chileno ingresó en el segundo tiempo y demostró su calidad con pases filtrados y una lectura de juego que fue destacada por los hinchas y los medios especializados.

'La Cobra' alucina con Carlos Palacios

Uno de los que quedó maravillado con la actuación del mediocampista fue el streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como “La Cobra”. Este influencer, que ha sido galardonado en los Coscu Army Awards como "Mejor streamer deportivo del año" en 2022 y cuenta con una gran presencia en redes sociales, acumulando miles de seguidores en plataformas como Twitch, YouTube, Instagram y Kick, destacó a la Joya en una de sus recientes transmisiones en la que no escatimó en elogios hacia el chileno.

“Carlos Palacios es buenísimo. Hoy entró en un partido complicado, en una cancha difícil como la de Santa Fe, y lo hizo con mucha inteligencia. Nunca lo ves correr desesperado, pero está en todos lados”, comentó el streamer en su canal, tal y como recoge el sitio Bolavip.

Pero eso no fue todo. En su análisis, el youtuber, reconocido hincha de Boca y ferviente admirador de Lionel Messi, fue más allá y comparó al chileno con Jude Bellingham, la estrella del Real Madrid. “Siento que Palacios puede ser el Bellingham de Boca, porque Bellingham está siempre en todos lados y a veces no lo notas, pero su presencia se siente”, agregó, resaltando la capacidad del ex Colo Colo para influir en el juego sin necesidad de brillar constantemente con el balón.

Desde su llegada al conjunto xeneize, Palacios ha acumulado 119 minutos repartidos en dos partidos, uno de ellos como titular. Bajo la dirección de Fernando Gago, el chileno busca consolidarse como una pieza clave en el mediocampo boquense, un desafío que no será fácil, pero en el que ya está dejando huella.

El próximo desafío del elenco Azul y Oro será este domingo 2 de febrero a las 19:15 horas (Chile) frente a Huracán en La Bombonera. Se espera que Palacios siga sumando minutos y confirmando el gran momento que lo ha puesto en el radar de los fanáticos xeneizes. ¿Podrá el chileno convertirse en una figura clave del equipo? El tiempo lo dirá, pero por ahora, las primeras impresiones son más que positivas.