Caruso Lombardi explotó con el VAR en Uruguay: "Sé que es trucho"

Después de mucho tiempo sin dirigir, el técnico argentino, Ricardo Caruso Lombardi debutó en la Primera División de Uruguay comandando a Miramar Misiones. Su equipo comenzó ganando el partido contra Nacional, pero los visitantes lo dieron vuelta gracias a los goles de Gonzalo Carneiro y Federico Santander.

El entrenador terminó muy molesto con las decisiones arbitrales. Todo surgió en el minuto 77, cuando el segundo gol de Miramar Misiones fue anulado por el VAR. "Hey, ¿por qué no fue gol?" le gritaba Caruso Lombardi a la asistente Dayana Fernández.

Terminado el partido, el entrenador aseguró que el gol "no lo quisieron cobrar. Estaba 30 centímetros habilitado, salvo que hayan hecho las líneas que hacen en Argentina que las hacen con las curvas. Pasaron cinco minutos y la jueza de línea no supo decirme nada. ¿Por qué no respetan a los equipos chicos? ¿Por qué si le toca perder a un grande, lastiman a un equipo chico que hizo un partido bárbaro", continuó el DT.

"Nosotros vinimos a laburar, no vinimos a joder. No pueden lastimar a un vestuario donde tengo a los pibes muertos y nos los puedo levantar con nada. ¿Qué le voy a decir ahora a los chicos? Si están viendo en las imágenes que no es offside. Basta con el VAR, yo sé que el VAR es trucho, sé las líneas que trazan en argentina, mirá que no somos unos principiantes. Déjanos trabajar, respeta a los pibes que se mataron en el partido con Nacional", cerró el ofuscado director técnico.

Ahora Miramar Misiones deberá visitar a Deportivo Maldonado por la fecha 9 de la Primera División de Uruguay. El duelo será este sábado 20 de abril a las 19:30 horas de Chile.

Revisa las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi: