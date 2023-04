Hijo de José Luis Sierra se retiró del profesionalismo y fichó en club amateur

José Luis Sierra Cabrera, hijo del exjugador y mundialista con la selección chilena homónimo, decidió retirarse del profesionalismo a lo 25 años de edad, siendo a la vez anunciado como nuevo fichaje del club amateur La Masía.

El elenco que participa del torneo del Estadio Español hizo el anuncio en sus redes sociales con una especial comparación. "Bienvenido Ben Brereton", publicaron junto a una foto del formado en Unión Española, haciendo referencia al parecido físico que tiene con el delantero de Blackburn Rovers.

"Sierra vuelve a vestir de amarillo tras sus pasos en Unión Española, Deportes Temuco, Deportes Colina, Bosque Luz y nuevamente Unión. Fichaje de primer nivel que promete goles en los pastos del Estadio Español", agregan en la publicación.

Sierra Cabrera debutó en el profesionalismo en 2014 con Unión, y después de unas temporadas con los de Independencia emigró hacia el AS Bisceglie Calcio de la Serie C del fútbol italiano, donde no tuvo éxito.

Retornó a nuestro país para vestir la camiseta de Deportes Temuco y luego Colina, para tener un último paso en los hispanos que no fue el esperado.