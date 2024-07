La tajante opinión de Roberto “El Eléctrico” Cereceda por el alza en la tarifa de la luz

Los suministros básicos son fundamentales para el funcionamiento de un país y el alza confirmada de la luz en Chile, conectó a Roberto Cereceda con el pueblo, para expresarse abiertamente sobre el tema.

En esa perspectiva se ubicó el experimentado jugador e ícono del fútbol nacional, quien es autoridad para hablar de temas a raíz de su apodo, en exclusiva con Al Aire Libre.

El origen del apodo que distingue a Roberto "El Eléctrico" Cereceda en el fútbol chileno

Para contextualizar su menester, se hace necesario recurrir al origen de su apodo, que ya cumple décadas en el fútbol profesional.

"Fue tomando bastante sentido con el tiempo, desde el principio de mi carrera, por mi manera entusiasta y enérgica de jugar al fútbol. Además que mi forma de correr de verdad que hacía creer al resto que estaba conectado a la corriente, lo que es bastante divertido", comenzó diciendo el futbolista.

- ¿Quién te puso el apodo de Eléctrico?

- Claudio Palma me puso el sobrenombre y pega, porque en 20 años de carrera han salido varias tallas con el tema. A la gente le queda en la retina eso, pero me pasa que cuando se corta la luz en las canchas que tengo, algunas personas piensan que tengo conocimiento de electricidad y realmente no tengo idea de eso jaja (ríe). No sé ni como arreglar una ampolleta siquiera.

Roberto Cereceda fue enfático sobre el alza de la tarifa de la luz en Chile

A contar de su apodo, Roberto "El Eléctrico" Cereceda se detuvo para analizar el alza del suministro eléctrico, ofreciendo dos caminos para el contexto actual.

"Tengo una opinión con dos respuestas. Por un lado está muy bien que los chilenos paguemos lo que utilizamos para que haya una mejora importante, pero el problema es que la situación que nos molesta, la delincuencia, el desempleo o la corrupción y ese tipo de cosas, después del estallido social por ahí la gente tenía otra esperanza. No yo, porque no me siento identificado con eso, pero sigue siendo lo mismo y peor. Es más que nada un abuso, pero por lo que te acabo de nombrar, deja muy incómoda la situación en general en Chile", expresó.

El suministro eléctrico es vital en los proyectos de Roberto Cereceda

En Maipú, el exseleccionado nacional cuenta con un complejo deportivo que tiene el suministro eléctrico como clave para su funcionamiento y sobre aquello, Roberto entregó detalles de los gastos que posee.

"Con ese tema hemos ido avanzando en sofisticación, porque teníamos unos focos de alto consumo que nos salía tres millones de pesos al mes y con luces LED nos bajó a dos millones de pesos. Con el pago de la casona y todo lo que involucra en donde se hacen eventos, pagamos hasta cuatro, pero en ocho meses tendremos paneles solares que nos ofrece entre 50 y 60 por ciento de ahorro en relación a los gastos, lo que es bastante bueno", remató.