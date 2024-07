Se abre una posibilidad para el retorno de Charles Aránguiz a Universidad de Chile

El entrenador de Inter de Porto Alegre, Eduardo 'Chacho' Coudet, renunció a la banca del club brasileño, situación que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile, ya que el entrenador pidió que Charles Aránguiz se quedara en el club por considerarlo clave en su planteamiento, pero con su salida, el 'príncipe' podría llegar al CDA.

El presidente del club, Alessandro Barcelos, comunicó la decisión de mutuo acuerdo, que selló la salida de Coudet por malos resultados.

La salida de Coudet se hizo oficial a través de una conferencia de prensa después de la derrota de Inter frente a Juventude por 2 a 1 en la ida de la tercera ronda de la Copa de Brasil.

Situación que podría acercar a Charles a la U, ya que sin un entrenador que lo pida, podría eventualmente darse una gran posibilidad para los azules en su intento por repatriar al Bicampeón de América, de cara a la segunda rueda del campeonato 2024.

Por ahora, el volante chileno se mantiene en Porto Alegre, tal como lo manifestó el presidente del club, a la espera de lo que pueda hacer la dirigencia del cuadro laico en su último intento esta temporada para gestionar el traspaso.

🚨Barcellos anuncia o desligamento do técnico Eduardo Coudet do Internacional em coletiva após derrota para o Juventude pela Copa do Brasil no Beira-Rio 🇦🇹

🎥 Internacional pic.twitter.com/MrngOIJ8uV