El físico le pasó la cuenta: Tomás Barrios no aguantó y dijo adiós en primera ronda en Roma

Una buena y una mala noticia tuvo el tenis chileno este jueves ya que Tomás Barrios Vera (118° de la ATP) no logró sumarse a Nicolás Jarry (53°) en la segunda ronda del en el Masters 1000 de Roma que se disputa en el Foro Itálico de la capital italiana.

El oriundo de Chillán enfrentó al al español Jaume Munar (66°) y necesitó de un quiebre en el noveno juego del primer set para llevarse el parcial por 6-4, pero de ahí en más se fue del partido y eso lo aprovechó el tenista europeo para sacar ventaja del bajón del chileno y llevarse la segunda manga por 6-2.

En el parcial definitivo Barrios comenzó a dar muestras de cansancio ya que viene de jugar la final ante Cristian Garin en el Challenger de Mauthausen y estuvo más de dos horas en cancha para superar al francés Valentín Royer por 7-5, 5-7 y 7-5 en la ronda final de la qualy del certamen italiano.

El número tres de Chile llegó a estar 5-4 en la tercera manga y sirviendo para quedarse con el partido, pero en ese minuto su pierna derecha comenzó a tener problemas, evidenciando el tremendo desgaste que ha tenido en los últimos días.

Medical time out during play for Tomas Barrios Vera.



Looks like he’s cramping.



Jaume Munar on serve at 5-5 (30-0) in set 3.



Vera served for the match at 5-4. pic.twitter.com/FPW3gkTTmp