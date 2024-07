Alexander Aravena se pone a punto para su ansiado debut con Gremio

Alexander Aravena es jugador de Gremio desde hace algunos días atrás y si bien no arrancó teniendo minutos como podía esperarse, su ansiado debut finalmente asoma como una realidad para esta misma semana.

El formado en Universidad Católica tuvo su primera conferencia de prensa ante los medios este martes, a la vez que comenzó a ponerse a punto con los exigentes entrenamientos del cuadro gaúcho de cara a una nueva fecha en el Brasileirao.

"Monito" se sumó a la par de sus compañeros en las prácticas bajo las órdenes del técnico Renato Portaluppi, esto con miras al encuentro en el que Gremio se medirá en condición de visitante este jueves 25 de julio a Corinthians, en duelo a jugarse desde las 19:00 horas de nuestro país.

Es muy posible que Aravena entre en la convocatoria del cuadro del Río Grande del Sur, que debe seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso del Brasileirao, donde se encuentran en el decimoctavo lugar con solo 14 puntos, tras 16 fechas disputadas.

Aquecimento iniciado com mobilidade! 🇪🇪 pic.twitter.com/zxbpdr1zPf — Grêmio FBPA (@Gremio) July 23, 2024

Aravena y sus sensaciones en sus primeros días palabras como jugador de Gremio

En conferencia de prensa esta jornada, Aravena expresó que: "Cuando me presentaron la oportunidad de venir a Gremio no lo dudé ni un segundo. Este es un gran club en una gran liga, entonces no lo pensé y vine directamente hacia acá".

"Me gusta jugar por el centro y también por los costados. Prefiero la banda izquierda, pero siempre he tenido variaciones de posición. Me gusta regatear y marcar goles, lo cual es muy importante" describió sobre sus facetas en la cancha.

Además, Aravena se refirió sobre si este paso en Gremio puede ayudarle a ser considerado en la selección chilena. "Siempre hablo con Ricardo Gareca sobre la selección. Es un desafío muy importante y él también puede ayudarme con eso", apuntó.