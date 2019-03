Cristián Cuevas fue expulsado en la derrota de FK Austria Viena

El volante Cristián Cuevas participó este domingo en la derrota por 1-0 de FK Austria Viena ante Sturn Graz. El chileno influyó en el resultado al dejar con 10 jugadores a su equipo por ser expulsado en la primera fracción del compromiso.

El ex O'Higgins le dio un golpe desmedido con un brazo a Sandi Lovric en los 32' durante la disputa de una pelota, y lo mandó al piso. Debido a falta sobre el mediocampista, el criollo recibió la tarjeta roja directa.

El gol de Sturn Graz llegó en los 55' por obra de Lukas Grozurek. Con este resultado en la fecha 22, el equipo albinegro avanzó hasta el tercer lugar en la liga austriaca. En tanto, Austria Viena del chileno se frenó en la quinta posición.

SCHLUSSPFIFF in Graz! Die Gastgeber siegen 1:0. Da wartet Arbeit auf Trainer Robert #Ibertsberger in der Länderspielpause.



Am Mittwoch erfahren wir, gegen wen es für die Veilchen in der #Meisterrunde weitergeht.#faklive pic.twitter.com/umAGKFRKSm