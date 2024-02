Joaquín Montecinos y su grave lesión: A los guerreros nunca nos toca fácil

El chileno Joaquín Montecinos publicó una emotiva carta en redes sociales sobre la grave lesión que sufrió jugando por la Sub 23 de Querétaro, señalando que para "los guerreros no es fácil" y que ganará una "nueva batalla".

"Qué difícil poder expresarme teniento tantas emociones, nuevamente la vida y el fútbol me golpean muy fuerte, en un fin de semana muy extraño", publicó Montecinos.

En su reflexión, el jugador detalló que volvió a experimentar la felicidad de jugar al anotar con la Sub 23 de Querétaro, "pero lamentablemente no todo podía ser felicidad, a los guerreros no nos toca fácil".

"Me comunicaron que me rompí los ligamentos, una noticia muy triste, pero una nueva oportunidad para ganar una nueva batalla y seguir aprendiendo de esta hermosa experiencia de la vida y el fútbol", señaló con optimismo el jugador.

"Hoy comienza un proceso de recuperación lleno de aprendizaje y mucha paciencia, pero no será la excepción que lucharé más que nunca para volver de la mejor manera al lugar donde nunca me gustaría salir, donde amo entregar mi pasión, lucha y felcidad, dentro de una cancha", aseveró.

Finalmente, Montecinos agradeció a los hinchas, a su familia y seres queridos por el apoyo entregado y afirmó que "donde sea que esté, seguiré entregando mi amor y pasión por este hermoso deporte".

Revisa la publicación completa de Montecinos a continuación: