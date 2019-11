La acción de los chilenos en Europa durante este fin de semana

Este fin de semana, los chilenos que militan en las principales ligas de Europa verán acción en sus respectivas competencias.

Sigue en vivo y online los resultados junto a AlAireLibre.cl.

Sábado 23 de noviembre

Liga española

Leganés 1-2 FC Barcelona (Arturo Vidal), Finalizado. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: Youssef En-Nesyri (LEG); 1-1: 53' Luis Suárez (BAR); 1-2' 79' Arturo Vidal (BAR)

Liga inglesa

West Ham (Manuel Pellegrini) 2-3 Tottenham, Finalizado. Revisa el Marcador Virtual de AireLibre.cl.

0-1: 36' Son Heung Min (TOT); 0-2: 43' Lucas Moura (TOT); 0-3: 49' Harry Kane (TOT); 1-3: 73' Antonio (WHU); 2-3: 90+6' Angelo Ogbonna (WHU)

Manchester City (Claudio Bravo) 2-1 Chelsea, Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 22' N'Golo Kanté (CHE); 1-1: 29' Kevin De Bruyne (MCI); 2-1: 36' Riyad Mahrez (MCI).

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) 1-1 Friburgo, Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 5' Lucas Holler (FRI); 1-1: 36' Moussa Diaby (LEV)

Liga italiana

Torino 0-0 Inter (Alexis Sánchez, lesionado), Por Comenzar. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Domingo 24 de noviembre

Liga italiana

Bologna (Gary Medel) vs. Parma, 08:30 horas.

Verona vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 11:00 horas.

Sampdoria vs. Udinese (Francisco Sierralta), 14:00 horas.

Liga turca

Analyaspor (Junior Fernandes) vs. Goztepe, 10:30 horas.

Yeni Malatyaspor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 13:00 horas.

Liga francesa

Girondins vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 11:00 horas.

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Alavés, 12:00 horas.

Copa de Portugal

Chaves vs. Belenenses (Simón Ramírez), 17:00 horas.

Lunes 25 de noviembre

Segunda división alemana

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Darmstadt, 16:30 horas.