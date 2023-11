La felicidad de Rodrigo Ureña: Ganó el título con Universitario y renovó por tres años

El volante chileno Rodrigo Ureña celebró con todo en Perú, pues alcanzó el título con Universitario de Deportes y también confirmó su renovación hasta 2027 con al conjunto crema.

"No tengo palabras, la verdad. Llegué acá, me recibieron con mucho amor, con mucho cariño; respetaron de donde venía y mis costumbres. Estoy muy agradecido de Universitario y de mi familia. Estoy muy muy emocionado porque no es fácil venir acá y hacer lo que hicimos. Teníamos un gran grupo, sufrimos todo el año y siempre quisimos dar lo mejor, tanto en el torneo local como internacional", dijo en la cancha tras la final.

Además se mostró "muy contento, muy feliz de obtener un título más en mi carrera". Al ser consultado por su continuidad para 2024, año del centenario para la U limeña, Ureña indicó que extendió su contrato por tres años más. Yo ya renové, estoy muy contento".

Lugo, a la salida del estadio de Alianza Lima, tuvo palabras para el apagón que el club local realizó para impedir la premiación: "Uno en la vida tiene que saber ganar y saber perder. Era una posibilidad. Estamos tranquilios de que hicimos las cosas bien. Nos vamos tranquilos y campeones, nada que decir".