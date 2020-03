Lichnovsky: Al Gobierno no le conviene un pueblo más educado y con más oportunidades

El zaguero chileno de Cruz Azul Igor Lichnovsky hizo una dura crítica al Gobierno asegurando que a éste no le conviene tener a un pueblo más educado y con más oportunidades, y en su tono más religioso, aseguró que Jesús habría sido parte de las marchas.

En entrevista con La Tercera, el jugador formado en Universidad de Chile comentó las motivaciones que lo han llevado a participar activamente de las manifestaciones sociales producidas desde octubre en el país.

"Comenzó el estallido social y vi al Igor de niño con su familia en las personas que pedían justicia, igualdad, y oportunidades. Recordé mi infancia, donde mi madre tuvo que abrir un local de ropa, tipo PYME, para que pudiéramos vivir. Pero siempre había problemas por la salud. Pasaba horas y horas en el hospital para que me colocaran una simple inyección. A los cinco años, me dio peritonitis porque estuve casi dos días en el hospital y no me trataron la apendicitis a tiempo. Estuve al borde de la muerte. Tenía condiciones para ser futbolista, pero parecía que me querían preparar para ser un estudiante que fuera a la universidad y trabajara las 50 horas o más a la semana", dijo el defensor.

Consultado respecto a la baja aprobación del Piñera, Lichnovsky dijo que "tiene coherencia. La verdad se manifiesta con hechos, no solo con lo que uno pueda decir o pensar. Pero al gobierno no le conviene un pueblo más educado y con más oportunidades".

El defensor confesó haber estado en las protestas: "Tengo amigos cercanos que estuvieron en la primera línea. Estuve ahí, y te cambia la perspectiva de las cosas. Gente me preguntaba: ¿Pero por qué se tapan la cara?. Estábamos a un kilómetro de Plaza Italia y ya no se podía respirar y los ojos te lloraban por el gas lacrimógeno. Si no estaban los primera línea, Carabineros disipaba la manifestación, que era pacífica, pero que por supuesto no tenía permiso para realizarse porque va en contra de lo que el gobierno quiere. Y la excusa es que interrumpía el tráfico", comentó quien es reconocido por su apego a la religión.

"La gente ha sido maltratada tanto tiempo, que hoy el amor que me ha mostrado Jesús me hizo llegar hasta allá. Jesús habría estado ahí, no encerrado en un templo físico. Finalmente tuvimos que correr cuando Carabineros avanzó sobre los primera línea y nos encerró. Estas consecuencias no son por algún partido político, es la ambición del ser humano, que está dispuesto a aplastar al de al lado por tener más. Y la cobardía de los líderes de un gobierno que no quiere dar su brazo a torcer porque sabe que el hambre que tiene el pueblo los superará", completó.