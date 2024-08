Pablo Galdames es seguido por un “Ciclón”

Pablo Galdames recaló esta temporada en el fútbol brasileño, siendo uno de los futbolistas con presencia permanente en el Vasco da Gama, aunque en las últimas horas despertó el interés en Argentina, desde donde es seguido por uno de los clubes grandes.

El volante ha tomado parte en 18 partidos por el conjunto carioca y ha anotado un gol con el “Gigante de la Colina”.

Una publicación compartida de Pablo Galdames (@pablitogaldames)

Un “Ciclón” quiere a Pablo Galdames

En Argentina, el sitio especializado en los fichajes San Lorenzo de Almagro, Refuerzos CASLA, planteó la opción que Pablo Galdames es una opción para el elenco del Ciclón, y que por estar ligado a Vasco hasta fines de año su contratación es bastante posible.

🚨 PABLO GALDAMES: OFRECIDO



👤 Mediocampista chileno de 27 años



📄 Tiene contrato con #VascoDaGama 🇧🇷 hasta diciembre y su salida no sería un problema



👍 En #SanLorenzo INTERESA y pueden avanzar



ℹ️ @PabloLafourcade pic.twitter.com/9P2FfLPc0R — Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) August 8, 2024

La reacción de los hinchas

Frente a esta información, las reacciones fueron variadas. Los parciales de San Lorenzo, como es el caso de “mate_casla”, cree que si es un jugador destacado, y por los dirigentes que tiene el club, entonces no llegará. Mientras que los parciales de Vélez Sarsfield, uno de los máximos adversarios de los “Cuervos”, no desean que fiche por su adversario, como expresó “Vieja Butaca”. Y desde Brasil, “Matheus” señaló que no quiere que parta, ya que es uno de los mejores jugadores que tienen.

ajajjaa si es bueno, ni se ilusionen con que lo van a traer — mate_casla (@thr1ngs) August 8, 2024

En #Velez le tenemos mucho cariño, ojalá no vaya a CASLA, me va a cagar el año eso. Es debastador de solo pensarlo. Por favor, a CASLA nooooo Pablo. — Vieja Butaca 🇮🇹 (@Viejabutaca) August 8, 2024