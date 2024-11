Pablo Galdames no continuaría en Brasil y un posible campeón del torneo lo pone en carpeta

Con su futuro en el aire en Vasco da Gama , Pablo Galdames estaría iniciando conversaciones para regresar a nuestro país y sumarse a un gran equipo en Chile en 2025 , con el objetivo centrado en encontrar nuevos retos en su carrera luego de una temporada marcada por la carencia de minutos.

Galdames, centrocampista chileno de 27 años, decidió no renovar su contrato con Vasco da Gama y se convertirá en agente libre . El centrocampista, que ha jugado poco desde la llegada de Rafael Paiva como técnico interino, busca dar un giro de carrera la próxima temporada. El club brasileño no ha dado señales de querer retenerlo, lo que abre la puerta a su salida.

El futuro de Galdames parece estar ligado a la Universidad de Chile . Según AS Chile, la U evalúa su balance para 2025, con la mira puesta en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el elenco laico saben que tendrán un calendario exigente, con partidos tanto en el campeonato nacional como en competiciones internacionales.

Desde la institución universitaria dijeron que: "En Azul Azul entienden que (2025) será un año pesado, en el que tendrán que compatibilizar el Campeonato Nacional con la Copa Libertadores y donde Gustavo Álvarez tendrá que tener mucho criterio". para no sobrecargar a jugadores como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz".

Si bien el interés de la U. de Chile es claro, no se ha hecho ninguna oferta formal por el volante chileno. Por ahora, el futuro de Galdames sigue sin definir . Habrá que esperar al próximo mercado de fichas para saber si el volante formado en Unión Española optará por regresar a Chile o buscar nuevos horizontes fuera del país.

