"Resiliencia", la arenga de Gabriel Suazo luego de ser clave en triunfo de Toulouse

El zaguero chileno Gabriel Suazo usó sus redes sociales para mostrar sus sensaciones luego de ser figura en el triunfo de Toulouse ante Liverpool por la Liga de Europa y se centró en la "resiliencia".

"Una palabra que la tengo y la tendré siempre dentro de mí. Hace dos semanas me tocó caer, pero cuando caigo no hago más que sacudirme e ir de nuevo. Hoy me tocó dar un pase decisivo para un triunfo HISTÓRICO", escribió el seleccionado nacional en su cuenta en Instagram.

"El fútbol y la vida son así, pero cuando te toca caer y estar abajo lo único que puedes hacer es aprender y levantarte para seguir", añadió.

"Gracias a los fans por todo, este triunfo histórico es para ustedes", complementó.

