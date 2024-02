Vicente Fernández firmó por Melbourne City tras su paso por Universidad de Chile

El lateral chileno Vicente Fernández fue anunciado como nuevo refuerzo de Melbourne City de la Primera División de Australia, luego de su breve paso por Universidad de Chile.

"Nos complace anunciar el fichaje del defensa chileno Vicente Fernández hasta final de la temporada 2023/24! Bienvenido a la ciudad, Vicente", expresó el elenco oceánico.

Fernández, quien tendrá su segundo periplo en el extranjero, después de jugar en Talleres de Argentina, viene con poca continuidad, ya que apenas jugó seis partidos en la U y dos en el país trasandino, antes de sufrir una grave lesión de ligamento.

🇨🇱 We're pleased to announce the signing of Chilean defender Vicente Fernández until the end of the 2023/24 season!



Welcome to City, Vicente 🩵