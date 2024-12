Christiane Endler le da con todo a DT de La Roja: “Tiene mi teléfono y no me ha llamado nunca”

Esta semana el DT de la Roja Femenina, Luis Mena, sorprendió al señalar que el retorno de Christiane Endler a la selección es una posibilidad cierta.

Una vez que se supo que la mejor arquera de la historia de Chile fue nominada, una vez más, a los premio The Best de la FIFA, Mena señaló que “Lo dije desde el momento en que conversamos con Tiane, que las puertas de la selección siempre iban a estar abiertas para ella”.

“Creo que tiene mucho por entregar todavía de cara a lo que viene más adelante”, agregó Luis Mena.

Endler espera un llamado de Mena

En un viaje corto a Chile, Christiane Endler conversó con el diario La Tercera sobre una posibilidad de retornar a la Selección Chilena y, de paso, se refirió brevemente a las palabras del DT de La Toja.

“Lucho no me ha llamado nunca… Tiene mi número y no me ha llamado nunca”, respondió Endler a La Tercera.

Consultada sobre si la Selección Chilena es un capítulo cerrado en carrera, Tiane Endler señaló que “por el momento, si. Uno nunca puede decir nunca, menos a la Selección, pero por el momento no (hay conversaciones para volver)”