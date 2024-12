Tiane Endler dio a conocer su postura ante un eventual llamado a La Roja Femenina

Christiane Endler, figura del Olympique de Lyon y figura excluyente de la Selección Chilena, analizó lo que ha sido su temporada en el fútbol europeo y comentó las posibilidades que tiene de volver a la Roja Femenina, de la que está hace más de un año afuera tras anunciar su retiro luego de participar en los Juegos Panamericanos 2023.

La histórica portera nacional analizó su presente en el fútbol francés y lo que ha sido su temporada europea junto a su equipo, Olympique de Lyon.

“Ha sido un super buen año, super positivo, vamos muy bien en la Liga, en la Champions, nos han marcado super poquito, así que muy contenta. El año que terminó ganamos la liga, llegamos a la final de Champions, así que fue un super buen año, me siento muy bien jugando y espero que termine de buena forma la temporada el próximo año”, indicó.

🏆 #UWCL Christiane Endler fue titular en el triunfo del Olympique de Lyon por 1-0 sobre Wolfsburgo, cerrando la fase de grupos de la Champions League femenina. El elenco francés clasificó con puntaje perfecto en la zona A: 18 puntos en 6 PJ. #TeamOL pic.twitter.com/W9Fo5HTRXS — Carlos Tapia (@tapiafootball) December 17, 2024

Felicitó a Colo Colo por su trabajo en el fútbol femenino nacional

La mejor portera de la historia del fútbol femenino reconoció que vio la final del torneo femenino que animaron Colo Colo y Universidad de Chile y felicitó la labor de los albos, quienes sumaron un nuevo campeonato en la especialidad.

“No pude ver el torneo en general, pero si la final. Felicito a Colo Colo porque están haciendo una buena campaña, llevan varios años allá arriba. El buen trabajo se paga y eso se nota. Ojalá sigan invirtiendo y apoyando al fútbol femenino la próxima temporada”, argumentó.

Su futuro en Europa y la opción de retornar a La Roja Femenina

Tiane Endler fue consultada si hay alguna posibilidad de verla jugar en el fútbol chileno, a lo que respondió que por el momento no hay posibilidades, ya que su opción es mantenerse en la élite del fútbol europeo.

“Me quedan tres años de contrato y por el momento no lo he pensado. Estoy bien y feliz y espero seguir jugando allá a un buen nivel y en el futuro veremos que pasa”, declaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA Women's World Cup (@fifawomensworldcup)

Respecto a la posibilidad de verla nuevamente con la camiseta de la selección chilena, la guardameta señaló que no es un tema cerrado, pero que por el momento no es opción su vuelta a La Roja porque no están dadas las condiciones para aquello.

“Para mi no es un tema cerrado. Uno no le puede decir nunca a la selección, pero no he tenido ningún contacto tampoco, ni he recibido ninguna llamada, así que no lo veo posible en el mediano plazo. A ver si en el futuro está la posibilidad de volver”, dijo.

“Tiene que haber cambios, existir una buena forma de trabajo, condiciones mínimas y el interés de todas las partes para que eso ocurra“, argumentó.

Respecto a este año ausente de la selección, Endler declaró que era un tema necesario estar alejada de La Roja por un tema que va más allá de lo físico.

“Necesitaba tener un break, este descanso, no solo físicamente, sino que mentalmente. Era necesario para mi y me ha hecho muy bien. Así que por el momento no está en los planes volver”, argumentó.