Agente de Claudio Borghi aseguró que el DT tendrá acercamientos con la Federación colombiana

La Federación Colombiana de Fútbol sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico para afrontar la fecha de marzo en las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, y una de las opciones que va tomando cada vez más fuerza es la de Claudio Borghi, quien según su representante tendrá conversaciones la próxima semana con la directiva de la selección "cafetalera".

En diálogo con La Cuarta, Cristian Argiz aclaró que: "He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Ramón Jerusún, quien según tengo entendido todavía está convaleciente de coronavirus. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo".

"Según lo que sé, hay tres candidatos más firmes, uno colombiano y dos extranjeros. Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo", agregó.

Del mismo modo, Argiz mencionó que: "En Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el 'Bichi', eso es así".

"Claudio (Borghi) ya lo ha dicho públicamente en otras ocasiones, le gusta mucho la idea de llegar a una selección tan importante como la colombiana. Es un proyecto interesante para él, donde encajaría perfectamente. Pero no es la única oportunidad que manejamos en este momento. Existe un club en España y otro en la liga portuguesa que preguntaron por sus servicios", sentenció.