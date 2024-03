Borghi repasó a Sampaoli: “Su parte humana es desastrosa, es una persona con muy pocos valores”

Claudio Borghi, ex técnico de Colo-Colo y la selección chilena, volvió a lanzar una feroz crítica contra Jorge Sampaoli. El ahora comentarista deportivo conversó con DSports Radio de Argentina y emitió duras palabras en contra de quien fue su sucesor en la banca de la selección chilena.

Borghi, que destacó la labor profesional del casildense, no dudó en señalar que la parte “humana” del ex entrenador de Universidad de Chile deja mucho que desear.

“Tengo dos opiniones sobre Sampaoli, una profesional y una humana. La humana es desastrosa, para mí es una persona con muy pocos valores”, partió.

“En la parte profesional, Sampaoli lo hizo muy bien en Chile. Con la U logró tres campeonatos y una Copa Sudamericana, algo que para el club fue muy bueno. Después fue campeón de América con la selección chilena, otro gran mérito”, agregó.

El ex campeón del mundo con Argentina en 1986 fue más allá y lamentó la falta de ética de Sampaoli.

“Él cree que se puede hacer todo para lograr lo que quiere, incluso hasta arriesgar la salud física de un jugador por un partido. A mí eso no me parece”, sostuvo.

Borghi manifestó que dentro de sus principios está el priorizar la parte humana que los éxitos deportivos, indicando que nadie recordará el paso de Sampaoli por la banca de la selección argentina.

“Yo valoro más a las personas que a los campeonatos. Los campeonatos que gané los tengo guardados en un cajón y nadie los ve, algunos los recuerdan. Lo que siempre pregono es que las personas seamos importantes para que otros nos quieran”, sostuvo.

“A mí me gusta que me quieran y me den cariño, pero para eso tengo que tener un buen comportamiento y Sampaoli nunca va a tener eso. Puede tener todos los méritos y las medallas del mundo, pero no creo que el pueblo argentino pase por al lado de él y lo respete o se acuerde de él de buena forma”, concluyó.