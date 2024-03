Borghi se molestó con gesto de Marcelo Morales: No tiene gran historia en el fútbol

Luego del histórico triunfo de Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo, Marcelo Morales, lateral de la U, realizó un polémico gesto al salir de la cancha, tapándose la nariz por un supuesto "mal olor" en el Estadio Monumental, lo que causó la molestia de Claudio Borghi.

El comentarista e histórico del cuadro "albo" arremetió contra el futbolista azul en TNT Sports, donde afirmó que "yo traté de inculcar a muchos jugadores que tuve que en los partidos a los rivales no se les falta el respeto. No me gusta. Aparte que es un joven, que no tiene gran historia en el fútbol".

"Nosotros tuvimos el honor de jugar una final con la U, donde le ganamos por penales. Casi nos ganan en el último minuto. ¿Ustedes escucharon alguna falta de respeto hacia la U de los jugadores o su cuerpo técnico? En aquel momento mi primera reacción cuando terminó el partido fue ir a saludar al técnico rival", agregó Borghi.

"Este gesto de que se tapa la nariz porque tenemos mal olor. Un pibe al que lo defendimos acá y que tiene veinte partidos en Primera División, veinte. Si yo soy el técnico, lo instruyo a él y le digo que cuando él no había nacido ese equipo había ganado cosas muy importantes. Le digo que es el equipo más ganador de Chile". Cerró.

Revisa el gesto de Morales: