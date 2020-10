Borghi e insultos de hinchas "azules": Que digan lo que quieran, la U no es tan importante en mi vida

El ex director técnico de Colo Colo y actual comentarista Claudio Borghi se refirió a la gran cantidad de insultos que recibió en las últimas horas en redes sociales, producto de un comentario que lanzó en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

Borghi, en medio de un análisis sobre el momento de Colo Colo en el mencionado espacio televisivo, dijo en tono irónico: "El que tenga dudas puede llamar a la Universidad de Chile y hablar con un matemático para que él le explique bien cómo se desciende o cómo se salva", algo que los fanáticos interpretaron como una alusión al complicado momento que vivió su equipo en 2019, por lo que se manifestaron inmediatamente en Twitter.

No obstante, el "Bichi" se lo tomó con tranquilidad y explicó la situación en La Cuarta: "La federación contrata ingenieros y matemáticos para armar un campeonato. Cuando digo U. de Chile me refiero a la casa de estudios no al equipo de fútbol La U no es tan importante en mi vida".

Además, añadió que "me enteré (de los insultos) porque me escribió un amigo de la U, no tenía idea de qué estaba hablando. Twitter no tengo, que me 'puteen' lo que quieran porque no me entero. Yo no pienso todo el día en la U. Hay que explicarle a la gente que escucha lo que quiere y no lo que uno dice".

Finalmente, indicó que "no soy irrespetuoso con los equipos que piensan diferente, no tengo ese pensamiento tan retorcido como la gente que asocia todo a una cargada (burla). Si fuese tan inteligente para molestar en cada situación, estaría conduciendo un programa y no comentando fútbol".