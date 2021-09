Claudio Borghi: La carencia de un "9" de área en la Roja es un problema del fútbol chileno

Claudio Borghi, ex entrenador de la selección chilena, habló con Al Aire Libre en Cooperativa en la antesala del choque ante Colombia y aseguró que la carencia de un goleador es un problema del fútbol chileno en general.

"La carencia de un '9' de área es tremenda. Hoy los delanteros de Chile se desesperan por tocar la pelota, eso no está mal, pero abandonan por completo lo que es el área. Más que un problema de Lasarte, es un problema del fútbol chileno", expresó.

El ex jugador agregó que "no tenemos un jugador que sea especialista dentro del área (...) Los que más han pisado el área han sido Aránguiz y Vidal, pero no son especialistas".

Consultado por el choque ante los "cafeteros", comentó que "es primera vez que se juega una eliminatoria con tres partidos, son cuentas que nadie tenía previstas y nadie pudo experimentar antes. Será un partido difícil, con mucha humedad y será un desafío para Chile, que ya está un poco agotado".

"Probablemente Reinaldo Rueda tendrá alguna ventaja porque sabe quién cabecea mal, quién corre mal para atrás (...) Lo único que tengo miedo es que Colombia salga a apretar a Chile en su campo", complementó.

En esa misma línea, añadió que "creo que Chile está acostumbrado a no ser dominado. Si Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Arturo Vidal están en buena condición se puede apretar un poquito más arriba para buscar el resultado".

En relación al desempeño de Vidal, a quien dirigió en la Roja y Colo Colo, afirmó que "Arturo juega en todos lados y lo hace bien, pero no está siendo especialista en las facetas defensivas u ofensivas (...) Lo vi muy cansado en el partido con Ecuador, pero el despliegue que tiene es siempre increíble".

Por último, sobre el complicado momento de la Roja en la tabla manifestó que "si se hubiese ganado de local no habría tantas urgencias hoy. Daba la sensación que en Ecuador se podría ir a buscar un poco más adelante; pero claro, uno está sentadito y exige cosas sin estar ahí adentro".

"Los números de la tabla mienten mucho porque Chile nunca ha sido sometido, pero no puede cerrar los partidos y eso lo tiene comprometido", cerró.

Chile enfrentará a Colombia este jueves a partir de las 20:00 horas en Barranquilla y lo podrás seguir en las plataformas de AlAireLibre.cl.