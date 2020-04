Claudio Borghi y su cuarentena: Hicimos un asado virtual en el condominio

El ex entrenador de Colo Colo y la Roja reveló cómo ha pasado el aislamiento.

El ex entrenador de Colo Colo y la Roja, Claudio Borghi, reveló en conversación con Las Ultimas Noticias cómo ha pasado la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El otrora futbolista aseguró que durante el aislamiento ha llenado sus días "inventando cosas. Incluso un fin de semana hicimos un asado virtual en el condominio. Nos cagamos de la risa. Algunos, incluso, terminaron jugando póker".

A su vez, el "Bichi" habló de la opción de volver a dirigir, afirmando que "siempre he tenido ganas, pero sé que cada vez se reducen las opciones. En Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré".

"Se habla mucho que yo soy un entrenador caro. Y puede que así sea. Y eso, claro, limita opciones. Hoy en el fútbol chileno se vive de apuestas", agregó.

"Hay pocos entrenadores de 55 años como yo y la mayoría está dispuesto a trabajar bajo condiciones muy limitadas. Por eso, nunca me cuajó eso de que Colo Colo estuviera a punto de traer a Scolari. Algo no me cuadraba", apuntó.