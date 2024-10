De vuelta al buzo: Claudio Borghi tiene una oferta para volver a dirigir en el fútbol chileno

Han pasado largos años desde que Claudio Borghi dejó su rol de director técnico y se aventuró en el mundo de las comunicaciones, donde actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

Sin embargo, el otrora campeón con Colo Colo y que tuviese un paso por la banca de la selección chilena, en el que fue sucesor nada menos que de Marcelo Bielsa, aseguró que podría retomar la labor dentro del fútbol, a ras de cancha.

Lo anterior, porque Borghi aseguró que posee una oferta para volver a dirigir y específicamente en el fútbol chileno, algo que sorprendió tanto a propios como extraños.

Borghi dio a entender que no se cierra a volver a dirigir

En diálogo con DSports Argentina, Borghi fue consultado por si era cierto que tenía sobre la mesa una propuesta para volver a los bancos.

"Ahora tengo una oferta de trabajo. ¿Sabes qué pasa? Cuando no tienes ofertas, dices la gente se olvidó que puedo trabajar. Y cuando sale la oferta, dices que ojalá no pase nada", respondió el campeón del mundo como jugador con la selección argentina.

"No depende de mí. Depende de mi familia, compuesta por mi mujer y dos hijos (una mujer y un hombre)", advirtió.

La oferta que maneja Borghi es en Chile

Bajo la misma línea, el Bichi expuso que la oferta se encuentra acá mismo en Chile, aunque no dio a conocer de qué equipo se trata. "Es una pequeña oferta aquí en Chile. Cuando lo consulto con mi familia, mi mujer me dice 'para qué y por qué'. Bueno, porque me gustaría trabajar. Mi hija me dice lo mismo", manifestó.

"El único que está contento es mi hijo y me dice que se viene a trabajar conmigo. Yo le dije que él tiene sus cosas", subrayó Borghi al respecto.