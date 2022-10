Diputado italiano Claudio Borghi: Tengo el TL lleno de insultos en español

El diputado italiano Claudio Borghi, que comparte nombre con el ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena, aseguró que su TL se llenó de insultos en español durante la tarde del domingo.

"Creo que mi ex futbolista tocayo esta comentando algún partido importante en chile tengo el TL lleno de insultos en español", apuntó el diputado.

Claudio Borghi fue uno de los encargados de comentar para TNT Sports el duelo que Colo Colo y Curicó Unido igualaron 1-1 en el Estadio Monumental.

Mi sa che il mio omonimo ex giocatore di calcio sta commentando qualche partita importante in Cile. Ho la TL piena di insulti in spagnolo 🤭