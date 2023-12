Claudio Bravo: Para estar en una selección, el nivel te tiene que llevar ahí

El arquero Claudio Bravo dejó la puerta abierta a un retorno a la selección chilena aunque aclaró que es importante tener el nivel necesario para ser un aporte en el combinado nacional, del que estuvo al margen durante el proceso de Eduardo Berizzo.

"Siempre he querido contribuir, apoyar... para estar en una selección tu nivel siempre tiene que ser alto, y si no tienes la posibilidad de estar no es una determinación que vaya por mi cuenta sino que de la persona que esté a cargo", declaró el golero de Betis.

"Al día de hoy me siento tranquilo, satisfecho y orgulloso por lo que me ha tocado vivir a lo largo de tantos años en la selección", continuó.

"A futuro, si se da la posibilidad, seguiré pensando igual, intentando querer ayudar desde donde me toque, pero para estar en una selección el nivel te tiene que llevar ahí", completó.