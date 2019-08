Claudio Bravo prepara su salida de Manchester City al final de esta temporada, según The Sun

El medio inglés The Sun afirmó que el chileno Claudio Bravo prepara su salida de Manchester City una vez concluida la presente temporada, cuando termine su contrato en el cuadro "citizen".

Según la publicación británica, el equipo "ciudadano" carece de planes para extender su vínculo con el portero nacional, que llega a su fin con el presente período competitivo, el 2019-2020.

Por ello, siempre fiel a una fuente de la institución inglesa, "Claudio prepara su salida del club. No hay planes para discutir una extensión".

"El sabe que no hay opciones de forzar su camino por sobre Ederson, más allá de las copas domésticas. Pep -Josep Guardiola, DT del equipo- aún tiene mucha fe en él, pese a que perdió su lugar en la primera temporada después de algunos incidentes", agregó la fuente consultada por The Sun.

"En esta etapa, ambas partes están cómodas con la situación del contrato y todo es muy amistoso", sostuvo la publicación.

Además, el artículo afirmó que hay interés desde España por contar con el futbolista nacional.

